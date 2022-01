Место съемок культовой сцены с пытками бензопилой из «Лица со шрамом» стало аптекой

Лос-Анджелес, 19 января. Отель, в котором была снята знаменитая сцена с пытками бензопилой из фильма «Лицо со шрамом», теперь стал аптекой из американской сети CVS.

В легендарном гангстерском фильме 1983 года актер Аль Пачино сыграл кубинского беженца Тони Монтану. По сюжету он становится одним из самых влиятельных наркоторговцев в Майами, но постоянно сталкивается с полицией и колумбийским наркокартелем. Об этом пишет ScreenRant.

Фильм наполнен уже крылатыми фразами и культовыми сценами. Одна из них есть в самом начале истории. Тони и его друг Анхель встречаются в отеле с колумбийскими дилерами. Там их связывают и подвергают пыткам бензопилой. Эпизод в эпоху 80-х считался крайне жестоким, из-за чего во многих странах он был сильно сокращен для широкого проката.

The Scarface chainsaw scene location got turned into a CVS lol pic.twitter.com/qUTe7wlXar