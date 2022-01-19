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Место съемок культовой сцены с пытками бензопилой из «Лица со шрамом» стало аптекой

Шоу-бизнес
Место съемок культовой сцены с пытками бензопилой из «Лица со шрамом» стало аптекой
wikipedia.org  /  Universal Pictures

Лос-Анджелес, 19 января. Отель, в котором была снята знаменитая сцена с пытками бензопилой из фильма «Лицо со шрамом», теперь стал аптекой из американской сети CVS.

В легендарном гангстерском фильме 1983 года актер Аль Пачино сыграл кубинского беженца Тони Монтану. По сюжету он становится одним из самых влиятельных наркоторговцев в Майами, но постоянно сталкивается с полицией и колумбийским наркокартелем. Об этом пишет ScreenRant.

Фильм наполнен уже крылатыми фразами и культовыми сценами. Одна из них есть в самом начале истории. Тони и его друг Анхель встречаются в отеле с колумбийскими дилерами. Там их связывают и подвергают пыткам бензопилой. Эпизод в эпоху 80-х считался крайне жестоким, из-за чего во многих странах он был сильно сокращен для широкого проката.

Выяснилось, что в настоящий момент здание, которое послужило местом для съемок «Лица со шрамом», теперь является аптекой. Долгое время там работал отель, который предоставлял постояльцам просторные апартаменты. Однако в 2018 году компания CVS выкупила его для продажи фармацевтических препаратов.

Ранее стало известно, что актриса Дрю Бэрримор испытывала страх перед беременностью. Это побудило ее обратиться к коллеге по фильму «Крик» Кортни Кокс.

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