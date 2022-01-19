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Вьетнамская народная армия собрала макет танка на базе мотоцикла

Армия
Вьетнамская народная армия собрала макет танка на базе мотоцикла
Prt Scr youtube.com  /  Manconst Channel

Ханой, 19 января. Макет танка, сооруженного на базе мотоцикла появился во Вьетнаме. Видео данной конструкции опубликовали пользователи Twitter.

Машина получила имитацию башни и орудия. На кадрах можно увидеть макет танка с люком в верхней части.

Перед люком инженеры установили детали, имитирующие основное орудие, командирскую башню и зенитный пулемет. Топливный бак отсутствует. Данная конструкция предназначена боевой подготовки военных Вьетнамской народной армии.

Ранее стало известно, что военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Западного военного округа приступили к транспортировке танка БТ-7А в военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Подмосковье.

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танк на базе мотоцикла Вьетнамская народная армия
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