Вьетнамская народная армия собрала макет танка на базе мотоцикла

Ханой, 19 января. Макет танка, сооруженного на базе мотоцикла появился во Вьетнаме. Видео данной конструкции опубликовали пользователи Twitter.

Машина получила имитацию башни и орудия. На кадрах можно увидеть макет танка с люком в верхней части.

Перед люком инженеры установили детали, имитирующие основное орудие, командирскую башню и зенитный пулемет. Топливный бак отсутствует. Данная конструкция предназначена боевой подготовки военных Вьетнамской народной армии.

Ранее стало известно, что военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Западного военного округа приступили к транспортировке танка БТ-7А в военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Подмосковье.