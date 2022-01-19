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Продюсер «Шазама-2» назвал фильм смешным и остросюжетным
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Продюсер «Шазама-2» назвал фильм смешным и остросюжетным

Шоу-бизнес
Продюсер «Шазама-2» назвал фильм смешным и остросюжетным
Кадр из фильма «Шазам!»  /  автор неизвестен

Лос-Анджелес, 19 января. Фильм «Шазам-2» является более смешным и остросюжетным в сравнении с оригиналом. Об этом заявил продюсер киноленты Питер Сафран.

Первая часть вышла в 2019 году. В ней рассказывается предыстория подростка Билли Бэтсона, который получает способность превращаться в супергероя Шазама, выкрикивая имя своего альтер-эго. Сиквел является прямым продолжением, а все ключевые актеры вернутся к своим ролям. Об этом пишет ScreenRant.

Ожидается, что продолжение будет представлено в кинотеатрах в 2023 году. Продюсер в недавнем интервью поделился некоторыми деталями фильма.

«Мне очень понравился первый фильм "Шазам". Я подумал, что это было прекрасно сделано. Я думал, что Дэвид Сандберг так невероятно хорошо уловил этот тон... Я чувствую, что во втором фильме больше эмоций, больше юмора, но в нем также больше действия, больше декораций, несколько великих злодеев», — отметил Сафран.

Он добавил, что новые персонажи прекрасно влились в сюжет, а дети из первого фильма уже стали подростками. Благодаря этому кинокомикс можно снимать в более резкой манере.

Ранее актер Рэй Фишер ответил на критику режиссера Джосса Уидона. Постановщик упрекнул съемочную команду «Лиги справедливости» в ужасном поведении.

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