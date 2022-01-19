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Британка разбила алкоголь в магазине на 10 тыс. фунтов стерлингов

Происшествия
Британка разбила алкоголь в магазине на 10 тыс. фунтов стерлингов
pixabay.com

Лондон, 19 января. Жительница Великобритании Барбара Стэндж-Альварес разгромила отдел алкоголя в сетевом магазине Aldi. Она уничтожила бутылки со спиртным на сумму в 10 тыс. фунтов стерлингов.

Очевидцы выложили в Сеть видео, на котором женщина проходит мимо полок в супермаркете и рукой сметает с них все содержимое. Однако на этом она не остановилась. Британка продолжила брать отдельные бутылки и бросать их на пол. Об этом сообщает The Sun.

Посетители магазина утверждают, что в какой-то момент девушка поскользнулась и поранилась об один из осколков, лежащих на полу. Инцидент закончился после того как Барбару силой вывели на улицу.

Британка предстала перед судом Сент-Олбанса, где признала себя виновной в нанесении ущерба, нападении с расовыми отягчающими обстоятельствами и нарушении общественного порядка, поскольку она оскорбила охранника в больнице, куда ее доставили для лечения. Окружной судья Маргарет Додд обязала Стэндж-Альварес выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 5 тыс. фунтов стерлингов.

Ранее агрессивный мужчина в трусах и тапках ворвался в один из супермаркетов подмосковного Серпухова и устроил погром. Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения.

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великобритания алкоголь магазин бутылки
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