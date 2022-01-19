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Вашингтон призвал Москву принять решение относительно европейской безопасности

  /   Обновлено: 19 января 2022 01:22
Политика
Вашингтон призвал Москву принять решение относительно европейской безопасности
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 19 января. Россия, США и Европейский союз могут прийти к консенсусу по вопросу проблем европейской безопасности, но для этого Москва должна принять собственные решения.

Для решения вопроса европейской безопасности сторонам необходимо сесть за стол переговоров. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан изданию Foreign Policy, передает RT.

«С моей точки зрения, существуют возможности для значительного прогресса в разрешении путем дипломатии важнейших вопросов европейской безопасности, которые заслуживают тщательного рассмотрения. США, Россия, НАТО, ЕС и другие партнеры в Европе могут сесть за стол переговоров, проработать их и прийти к взаимопониманию», — заявил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что в самое ближайшее время даст письменный ответ на выдвинутые российской стороной предложения по гарантиям безопасности. По словам политика, Москва осведомлена об этом.

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