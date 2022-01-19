Оформление незаконных льгот может привести к уголовному наказанию

Москва, 19 января. Махинации с пенсионными выплатами нередко становятся причиной уголовной ответственности. Так, именно за это недавно 78-летнего пенсионера в Хабаровском крае приговорили к четырем годам заключения условно.

Как сообщила краевая прокуратура, осужденный предоставил заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что им утеряно пенсионное дело. Мужчина сообщил соответствующим органам, что живет в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края, на самом деле проживая в другом месте, и больше двадцати лет получал две пенсии, передают «Известия».

Однако не всегда подобная путаница может оказаться злым умыслом и потребует наказания, объяснил Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

«Ключевой особенностью состава, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, является необходимость прямого умысла на совершение преступления, то есть осознания человеком, что он совершает мошеннические действия в корыстных целях», — пояснил специалист.

Недавно россиянам назвали два варианта увеличить свою пенсию, не делая при этом собственных накоплений. Такое заявление сделала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Для этого нужно выйти на пенсию позже положенного срока или монетизировать льготы.