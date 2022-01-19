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Четверть малого бизнеса может закрыться в России в 2022 году

  /   Обновлено: 19 января 2022 00:59
Экономика
Четверть малого бизнеса может закрыться в России в 2022 году
pexels.com

Москва, 19 января. Возможность закрытия в случае сохранения или ухудшения экономической ситуации в этом году допускают 26% представителей малого и среднего бизнеса.

Аналитики провели опрос в рамках индекса деловой активности малого и среднего бизнеса в России (RSBI) в декабре прошлого года. Всего было опрошено 1835 предпринимателей, сообщает со ссылкой на исследование агентства Magram Market Research и «Опоры России» газета «Известия».

Закрытие бизнеса в 2022 году «при ухудшении текущей экономической ситуации» допускают 19% респондентов, при сохранении текущих экономических тенденций — 7%. Год назад такой ответ давали 17% и 10% соответственно. В 2019 году закрытие своего дела допускали 32% представителей малого и среднего бизнеса. Вероятность прекращения бизнеса в этом году отвергли при любом сценарии развития экономики 74% опрошенных.

Ранее опрос агентства B2B International показал, что российский бизнес считает финансовую стабильность важнейшим критерием развития экономики и предпринимательства на ближайшие три года. Около 35% бизнесменов нацелены на повышение эффективности ведения бизнеса.

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