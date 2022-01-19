Волочковой грозит административное наказание за скандал в самолете из-за маски

Москва, 19 января. Российскую балерину Анастасию Волочкову задержали в московском аэропорту Шереметьево. Она нарушила санитарно-эпидемиологические требования на борту самолета, летевшего с Мальдивских островов в РФ.

Правоохранители составляют протокол об административном нарушении. Звезда отказалась надевать маску в самолете и устроила дебош. Тест на наличие алкоголя в крови она не проходила. Известно, что на телефонные звонки танцовщица не отвечает.

По возвращении на родину в аэропорту Шереметьево Волочкову встречали сотрудники правоохранительных органов, которым она также грубила.