Российские власти намерены взять под контроль регистрацию доменов госорганов

Москва, 19 января. Власти возьмут под контроль регистрацию доменов государственных органов и госорганизаций.

Кабмин планирует рассмотреть возможность создать государственный регистратор доменных имен. Соответствующий законопроект могут внести в Госдуму в декабре.

Эксперты по информационной безопасности указывают, что новая структура не позволит оформлять сайты с адресами, похожими на госсайты. Злоумышленники, используя их, присваивают платежи за ЖКУ, по штрафам и другие. Данная практика также не позволит администраторам утрачивать домены и забывать об их перерегистрации.

Глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Известиями» отметил, что создание специального регистратора может сократить уровень интернет-мошенничества. Злоумышленники не смогут регистрировать имена, сходные с адресами сайтов госструктур.

Ранее в Минцифры рассказали ФАН, как не стать жертвой нового вида интернет-мошенничества, связанного с порталом «Госуслуги». Так, важно знать, что официальные письма от Единого портала приходят только с почтового адреса no-reply@gosuslugi.ru.