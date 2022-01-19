Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 01:36
01:22
Политика
Вашингтон призвал Москву принять решение относительно европейской безопасности
01:01
Общество
Оформление незаконных льгот может привести к уголовному наказанию
00:59
Экономика
Четверть малого бизнеса может закрыться в России в 2022 году
00:56
Шоу-бизнес
Волочковой грозит административное наказание за скандал в самолете из-за маски
00:53
Общество
Российские власти намерены взять под контроль регистрацию доменов госорганов
00:52
Экономика
Половина заемщиков расплачивается с долгами с помощью новых кредитов
00:50
Общество
Юрист Макешов предупредил о мошеннических схемах в сфере ритуальных услуг
00:48
Общество
Мошенники стали использовать Google-опросы для отправки фишинговых ссылок
00:43
Общество
Программу туристического кешбэка в России могут дофинансировать
00:28
Общество
Коронавирус у детей до 17 лет может сохраняться до пяти месяцев
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Половина заемщиков расплачивается с долгами с помощью новых кредитов

Экономика
Половина заемщиков расплачивается с долгами с помощью новых кредитов
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 января. Почти половина российских заемщиков (45%) берет новые кредиты, чтобы обслуживать уже имеющиеся долги.

Ситуация с закредитованностью россиян ухудшается. Со второй половины 2022 года Центробанк начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. Об этом сообщают «Известия».

Порядка 74% россиян брали кредит наличными за последние два года. Порядка 44% заемщиков — в возрасте 35-44 лет. При этом почти половина россиян берет кредиты, чтобы обслуживать уже имеющиеся обязательства. Это свидетельствует о том, что люди с большими долгами уже не справляются с ними.

Ранее сообщалось, что покупательский спрос на жилье в России снижается после ажиотажа, наблюдавшегося в 2020-2021 годах. Ипотечный бум начался в России с запуска программы льготной ипотеки весной 2020 года. После повышения ставки с 6,5% до 7,5% и снижения максимальной суммы займа ажиотаж продолжился.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Половина заемщиков расплачивается с долгами с помощью новых кредитов
долг кредит банк
Комментировать