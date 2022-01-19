Половина заемщиков расплачивается с долгами с помощью новых кредитов

Москва, 19 января. Почти половина российских заемщиков (45%) берет новые кредиты, чтобы обслуживать уже имеющиеся долги.

Ситуация с закредитованностью россиян ухудшается. Со второй половины 2022 года Центробанк начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. Об этом сообщают «Известия».

Порядка 74% россиян брали кредит наличными за последние два года. Порядка 44% заемщиков — в возрасте 35-44 лет. При этом почти половина россиян берет кредиты, чтобы обслуживать уже имеющиеся обязательства. Это свидетельствует о том, что люди с большими долгами уже не справляются с ними.

Ранее сообщалось, что покупательский спрос на жилье в России снижается после ажиотажа, наблюдавшегося в 2020-2021 годах. Ипотечный бум начался в России с запуска программы льготной ипотеки весной 2020 года. После повышения ставки с 6,5% до 7,5% и снижения максимальной суммы займа ажиотаж продолжился.