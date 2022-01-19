Юрист Макешов предупредил о мошеннических схемах в сфере ритуальных услуг

Москва, 19 января. Новую уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг предложили ввести в России. Какие схемы обмана в данной области наиболее чаще используют злоумышленники, рассказал юрист Европейской юридической службы Ильдар Макешов.

Соответствующая инициатива принадлежит директору Института исследования проблем современной политики Антону Орлову. Он предложил ввести в России наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или тюремного срока до четырех лет за мошенничество в сфере ритуальных услуг. По словам Макешова, речь идет о недобросовестных и навязчивых агентствах, предлагающих на платной основе услуги, которые должны быть бесплатными, передают «Известия».

«К самым распространенным их деяниям можно отнести покупку информации о смерти человека, попытки максимально увеличить стоимость похорон и уйти от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, навязывание ритуальных услуг при моргах на платной основе», — рассказал юрист.

Также ранее злоумышленники нашли новый способ, как получить доступ к личному кабинету россиян на портале «Госуслуг». Мошенники просят жертв продиктовать код из СМС-сообщения для якобы подтверждения QR-кода о вакцинации.