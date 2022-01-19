Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 01:36
01:22
Политика
Вашингтон призвал Москву принять решение относительно европейской безопасности
01:01
Общество
Оформление незаконных льгот может привести к уголовному наказанию
00:59
Экономика
Четверть малого бизнеса может закрыться в России в 2022 году
00:56
Шоу-бизнес
Волочковой грозит административное наказание за скандал в самолете из-за маски
00:53
Общество
Российские власти намерены взять под контроль регистрацию доменов госорганов
00:52
Экономика
Половина заемщиков расплачивается с долгами с помощью новых кредитов
00:50
Общество
Юрист Макешов предупредил о мошеннических схемах в сфере ритуальных услуг
00:48
Общество
Мошенники стали использовать Google-опросы для отправки фишинговых ссылок
00:43
Общество
Программу туристического кешбэка в России могут дофинансировать
00:28
Общество
Коронавирус у детей до 17 лет может сохраняться до пяти месяцев
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Юрист Макешов предупредил о мошеннических схемах в сфере ритуальных услуг

Общество
Юрист Макешов предупредил о мошеннических схемах в сфере ритуальных услуг
pixabay.com  /  keesluising

Москва, 19 января. Новую уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг предложили ввести в России. Какие схемы обмана в данной области наиболее чаще используют злоумышленники, рассказал юрист Европейской юридической службы Ильдар Макешов.

Соответствующая инициатива принадлежит директору Института исследования проблем современной политики Антону Орлову. Он предложил ввести в России наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или тюремного срока до четырех лет за мошенничество в сфере ритуальных услуг. По словам Макешова, речь идет о недобросовестных и навязчивых агентствах, предлагающих на платной основе услуги, которые должны быть бесплатными, передают «Известия».

«К самым распространенным их деяниям можно отнести покупку информации о смерти человека, попытки максимально увеличить стоимость похорон и уйти от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, навязывание ритуальных услуг при моргах на платной основе», — рассказал юрист.

Также ранее злоумышленники нашли новый способ, как получить доступ к личному кабинету россиян на портале «Госуслуг». Мошенники просят жертв продиктовать код из СМС-сообщения для якобы подтверждения QR-кода о вакцинации.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Юрист Макешов предупредил о мошеннических схемах в сфере ритуальных услуг
мошенники похороны кладбище ритуальные услуги
Комментировать