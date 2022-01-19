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Мошенники стали использовать Google-опросы для отправки фишинговых ссылок

Общество
Мошенники стали использовать Google-опросы для отправки фишинговых ссылок
flickr.com  /  @iphonedigital

Москва, 19 января. Мошенники научились использовать легальный функционал Google-опросов для обмана россиян. Они размещают вредоносный контент в теле опросов, а затем применяют функцию «отправить ответы на почту», куда вводят адрес потенциальной жертвы.

В результате человеку приходит уведомление об успешном прохождении опроса с «ответами», которые представляют собой сообщение с фейковым контентом и ссылкой от злоумышленника, пояснил руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко в беседе с «Известиями».

При этом нужно помнить, что главная цель аферистов — вне зависимости от легенды злоумышленники хотят убедить человека сообщить свои персональные сведения, данные банковской карты или пароль из SMS, а также самостоятельно осуществить платеж на некий счет. Поэтому нужно сохранять осторожность и беречь от чужих глаз своих банковские сведения, информировали в Центробанке.

Нужно помнить, что использование публичной Wi-Fi-сети при входе в учетную запись чревато перехватом пароля злоумышленниками. Особенно если используется одинаковый пароль на разных ресурсах.

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