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Программу туристического кешбэка в России могут дофинансировать

  /   Обновлено: 19 января 2022 00:43
Общество
Программу туристического кешбэка в России могут дофинансировать
pxhere.com

Москва, 19 января. Спрос на поездки по России вырастет в 2022 году минимум на 30% в сравнении с прошлым годом, чему способствует программа туристического кешбэка. Однако правительству придется ее дофинансировать, уверены эксперты.

Новый этап программы туристического кешбэка стартовал в России и продлится до 12 апреля. На нее из бюджета выделено 5 млрд рублей. Она пройдет в два этапа: зимне-весенний и осенний. Летом стимулировать поездки не будут.

Россиянин, который воспользуется программой, сможет вернуть на карту платежной системы «Мир» 20% от стоимости тура или проживания. Эксперты считают, что денег, выделенных на программу, может не хватить из-за высокого спроса, передают «Известия».

«Думаю, что после весеннего этапа программу придется дофинансировать. Выделенных на весь год 5 млрд недостаточно, понадобится еще не менее 50% от уже выделенных средств», — заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

К осеннему этапу программы деньги скорее всего закончатся, считает эксперт. Он также напомнил, что в 2021 году программу уже дофинансировали, что может случиться и в этот раз.

Российские туроператоры готовы приступить к очередному этапу программы государственного кешбэка и расширили ассортимент направлений.

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