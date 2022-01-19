Коронавирус у детей до 17 лет может сохраняться до пяти месяцев

Москва, 19 января. Симптомы коронавируса у детей могут сохраняться до пяти месяцев. Это следует из результатов исследований датских ученых.

Дольше всего у юных пациентов с COVID-19 держится слабость, потеря обоняния и вкуса. Датские ученые пришли к выводу, что у детей до 17 лет лонг-ковид может протекать почти полгода. Об этом сообщают «Известия».

«В большинстве случаев симптомы "долгого" COVID-19 проходят в течение одного-пяти месяцев», — говорится в статье о результатах работы.

Среди переболевших детей возрастом до пяти лет проявления коронавируса дольше четырех недель испытывали 17,6%, среди детей от 6 до 17 лет — 28,2%. Еще 14,8% дошкольников в контрольной группе испытывали различные неприятные симптомы дольше четырех недель, а также 27,2% школьников.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что коронавирусная инфекция представляет большую опасность для мужчин, чем для женщин. По словам специалиста, представители сильного пола выделяют в окружающую среду на 30% больше вирусов, чем женщины. Причина кроется в объеме легких. В связи с этим коронавирус представляет для мужчин большую опасность.