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«Известия»: более 2 тыс. фур не могу въехать в Китай из пропускного пункта в Забайкальске

  /   Обновлено: 19 января 2022 00:25
Общество
«Известия»: более 2 тыс. фур не могу въехать в Китай из пропускного пункта в Забайкальске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Забайкальск, 19 января. Более двух тысяч российских грузовиков не могут въехать в Китай через пропускной пост Маньчжурия-Забайкальск.

У границы стоят около 600 машин, остальные находятся в электронной очереди. Информацию газете «Известия» сообщили в логистических компаниях и подтвердили в Минтрансе РФ.

На территории Китая осталось большое количество товаров, которые не могут попасть к российским грузоперевозчикам. Участники рынка считают, что подобная ситуация сложилась из-за новых правил работы на границе, которые установил Китай из-за пандемии коронавируса. Ограничения коснулись количества транспорта, которое пропускают в страну.

Ранее сообщалось, что китайские железные дороги сняли ограничения на прием грузов через железнодорожные погранпереходы. Российские экспортеры смогут использовать железную дорогу для поставок своих товаров в КНР.

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Все новости / Общество / «Известия»: более 2 тыс. фур не могу въехать в Китай из пропускного пункта в Забайкальске
китай граница товары Маньчжурия-Забайкальск
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