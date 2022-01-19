«Известия»: более 2 тыс. фур не могу въехать в Китай из пропускного пункта в Забайкальске

Забайкальск, 19 января. Более двух тысяч российских грузовиков не могут въехать в Китай через пропускной пост Маньчжурия-Забайкальск.

У границы стоят около 600 машин, остальные находятся в электронной очереди. Информацию газете «Известия» сообщили в логистических компаниях и подтвердили в Минтрансе РФ.

На территории Китая осталось большое количество товаров, которые не могут попасть к российским грузоперевозчикам. Участники рынка считают, что подобная ситуация сложилась из-за новых правил работы на границе, которые установил Китай из-за пандемии коронавируса. Ограничения коснулись количества транспорта, которое пропускают в страну.

Ранее сообщалось, что китайские железные дороги сняли ограничения на прием грузов через железнодорожные погранпереходы. Российские экспортеры смогут использовать железную дорогу для поставок своих товаров в КНР.