Балерина Анастасия Волочкова устроила истерику в самолете из-за нежелания надеть маску

Москва, 19 января. Российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз устроила скандал. Знаменитость отказалась надевать маску на борту самолета, летевшего с Мальдив в Россию.

Сообщается, что звезда балета в течение часа ругалась с бортпроводниками. Она категорически не хотела успокаиваться и выполнять требования стюардесс надеть маску.

По возвращении на родину в аэропорту Шереметьево Волочкову встречали сотрудники правоохранительных органов, которым она также грубила. По имеющимся данным, на танцовщицу составили протокол за дебош на борту самолета.

Ранее стало известно, что звезда российского балета посетила You-Tube-шоу «Что было дальше?».