Российская певица Ханна пожаловалась на отказ продать ей сумку стоимостью миллион рублей

, 18 января. Российская певица и фотомодель Анна Иванова, известная под псевдонимом Ханна, пожаловалась на обман со стороны продавцов бутика Hermes.

Артистка в истории на своем Instagram-аккаунте рассказала, что примеряла в магазине обувь данной марки. Она увидела, что консультант вынес другим покупателям сумку Hermes Birkin, которую она давно хотела. Стоимость изделия начинается от миллиона рублей.

Ханна поинтересовалась у сотрудницы магазина, может ли она приобрести сумку данной модели. Продавщица ответила, что нет — на такие сумки год ожидания и очередь как минимум на 40 человек.

Певица заявила, что в момент разговора в торговом зале появилась другая работница бутика, которая вынесла покупателям сумку. Иванова отметила, что после этого продавщица покраснела и убежала.

Бывшие сотрудницы салона красоты в Майами ранее пожаловались на певицу Ханну, обвинив ее в нарушении американского трудового законодательства.