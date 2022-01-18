Премьер Польши Моравецкий объявил в стране режим киберугрозы

Варшава, 18 января. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ввел в стране режим киберугрозы начального уровня.

Такое решение было принято из-за «потенциального риска угрозы безопасности систем передачи данных». Об этом сообщает Правительственный центр безопасности.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы ALFA-CRP на территории всей страны», — сказано в сообщении.

Ранее в США обвинили Россию в якобы причастности к кибератакам на разработки вакцин от коронавируса. В отчете Минюста США говорится, что ряд стран, включая РФ, якобы пытались совершить кибератаки на американские разработки препаратов от заболевания, передает RT.

Также Microsoft обнаружила вредоносное ПО в компьютерных системах украинских госучреждений. Деструктивное программное обеспечение (ПО) находится в компьютерных системах, которые принадлежат украинским правительственным учреждениям, а также организациям, тесно сотрудничающим с властями.