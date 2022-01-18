Российские космонавты обнаружили возможную причину утечки на МКС

Москва, 18 января. Космонавты российского сегмента Международной космической станции обнаружили возможное место утечки воздуха в камере модуля «Звезда». Соответствующие данные следуют из материала, опубликованного пресс-службой Роскосмоса.

Известно, что в скором времени на МКС ближайшим грузовым кораблем «Прогресс» будут доставлены средства устранения негерметичности. После этого российские космонавты сразу же приступят к окончательному устранению причины утечки.

«Средства устранения негереметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле "Прогресс", после чего космонавты приступят к окончательному устранению утечки», — сообщили в Роскосмосе.

Ранее российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров обнаружили потенциальное последнее место утечки воздуха в модуле «Звезда». Специалисты смогут восстановить его герметичность, как только «Прогресс» доставит на станцию необходимое оборудование.