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Пентагон не готов анонсировать новые поставки военной помощи Украине

  /   Обновлено: 18 января 2022 22:41
Политика
Пентагон не готов анонсировать новые поставки военной помощи Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 18 января. Вашингтон продолжает оценивать потребности Киева с точки зрения укрепления обороноспособности.

США не готовы сообщить о готовящихся поставках дополнительной военной помощи Украине. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе регулярного брифинга.

«На сегодняшний день нам нечего объявить о поставках дополнительной помощи», — сказал он.

Кирби отметил, что США и дальше буду продолжать оценивать потребности Украины и искать способы укрепить ее обороноспособность. Во вторник в Госдепе сообщили, что Вашингтон хочет продолжить поставки военной помощи Киеву.

Кроме того, Джон Кирби заявил, что США не планируют наращивать военное присутствие на Украине. В стране остаются бойцы Национальной гвардии Флориды. Они выполняют функции инструкторов.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда-Томас Гринфилд сообщила о своем намерении добиваться «изоляции России». США обсудили вместе с партнерами в ООН возможные действия в случае «эскалации ситуации вокруг Украины», передает RT.

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