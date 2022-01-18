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Армия Мали зачистила две МТО-базы радикалов в центре страны

  /   Обновлено: 18 января 2022 22:35
Весь мир
Армия Мали зачистила две МТО-базы радикалов в центре страны
Global Look Press  /  Britta Pedersen

Бамако, 18 января. Генеральный штаб национальной армии Мали (FAMa) опубликовал доклад об успешном проведении антитеррористических мероприятий в центре страны. Об этом сообщили аналитики информационного портала Bamada.

«Вооруженные силы Мали (FAMa) в ходе наступательных действий на позиции радикальных группировок нанесли несколько точечных авиаударов по укреплениям боевиков в населенных пунктах Сама, Соссо и Логори района Банкасс», — указано в коммюнике Генштаба.

Также в ходе бомбардировки бойцы FAMa устранили полевого командира Усмана «Бобала» Сидибе, одного из главарей группировки «Фронт освобождения Макины» (FLM), присягнувшей на верность запрещенной на территории РФ террористической организации «Аль-Каида»1. Параллельно с атакой авиации наземные силы правительственных войск успешно завершили операцию «Келетигю» в округе Нионо. Солдаты зачистили две базы материально-технического снабжения, принадлежавшие преступникам.

Ранее ВС Мали ликвидировали более сотни боевиков в период с 12 декабря до 4 января. Суммарно за две недели национальная армия провела около 5 антитеррористических мероприятий.

Армия Мали зачистила две МТО-базы радикалов в центре страны
Global Look Press / © Habib Kouyate / XinHua

Аналитики африканских изданий уверены, что успехи FAMa напрямую связаны с укреплением сотрудничества между Россией и Мали. Оказанная Москвой поддержка позволила малийским солдатам начать наступление на укрепления бандитов.

Кроме того, на ситуацию повлияло появление сообщений в соцсетях о прибытии в страну группы российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Боевики в панике покинули населенный пункт Банкасс, в котором, согласно данным местных СМИ, дислоцировались отечественные специалисты.

Армия Мали зачистила две МТО-базы радикалов в центре страны
Пресс-служба МИД РФ /

Осенью 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль поможет Бамако в борьбе с активизировавшимися радикальными формированиями:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Уже 29 ноября Россия выполнила обещание, и Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало властям Мали четыре военно-транспортных вертолета модели Ми-171. Данный образец положительно зарекомендовал себя во всем мире и встал на вооружение более чем в ста странах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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африка мали
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