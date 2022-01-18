Конакри, 18 января. Лидер Гвинеи Мамади Думбуйя встретился с делегацией из Мали. Об этом сообщает Mosaique Guinee.

Малийского президента переходного периода Ассими Гоита представляли доверенные дипломаты. Стороны обсудили укрепление сотрудничества между Конакри и Бамако. Участники мероприятия отметили, что государства связывает тесное и взаимовыгодное сотрудничество.

«Я рад сообщить вам, что нынешние главы Мали и Гвинеи поддерживают особые отношения. Мне посчастливилось лично встретиться с Мамади Думбуйя. Сегодня он сделал важный для нас шаг: политик в очередной раз подтвердил, что намерен не закрывать границы с Мали, как прочие государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Вместо этого, национальный лидер планирует укрепить многовековые связи между двумя народами», — рассказал журналистам издания Mosaique Guinee один из малийских дипломатов.

Федеральное агентство новостей /

Ранее ЭКОВАС наложило на военных и политических деятелей Мали санкции за решение временного правительства продлить переходный период в связи с активизацией бандформирований на севере страны. Однако местные источники сообщают, что истинной причиной для введения ограничений послужили слухи о появлении в стране четырех российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

Обсуждения жителей республики и их надежда на поддержку Москвы вызвали у европейских элит панику, так как высшие чины коллективного Запада боятся, что отечественные специалисты окажутся в разы эффективнее, чем бойцы французской операции «Бархан» и контингент миссии ООН в Мали (МИНУСМА).