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Малийская церковь призвала лидеров ЭКОВАС отказаться от неправомерных санкций против республики

Весь мир
Малийская церковь призвала лидеров ЭКОВАС отказаться от неправомерных санкций против республики
Федеральное агентство новостей  /  Аббас Джума

Бамако, 18 января. Мали нуждается в поддержке, а не в неправомерных санкциях. Такого мнения придерживается епископ Джонас Дембеле.

Священнослужитель напомнил, что из-за внутренних и внешних угроз тысячам малийцев приходится голодать и выживать без предметов первой необходимости. Епископ призвал международные организации отказаться от введения ограничительных мер и заняться оказанием гуманитарной помощи пострадавшему населению.

«Наша страна нуждается в диалоге, и державам пора заняться улучшением жизни людей, оказавшихся в непростой ситуации. Санкции больше всего влияют на самых бедных. Когда мы узнали об очередных резолюциях, наложенных на Мали, мы сильно разочаровались. Нужно помнить, что наша родина из-за радикалов находится в критическом состоянии.

Закрытие границ и введение экономических рестрикций приведет страну к распаду. В темный час Церковь напоминает, что мы все одна большая семья. Но, когда родители наказывают детей, они не желают их смерти. А в ситуации с Мали все к этому и идет. Люди уже натерпелись. Мы требуем от политических лидеров диалога и заботы об общем благе», — заявил Дембеле.

Малийская церковь призвала лидеров ЭКОВАС отказаться от неправомерных санкций против республики
wikipedia.org / Willem Heerbaart / CC BY 2.0

Ранее государства — члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) наложили на Мали санкции за решение временных властей продлить переходный период на пять лет и перенести выборы, так как на севере страны активизировались террористические группировки. Однако по некоторым данным истинной причиной для принятия резолюций послужили новости в соцсетях о прибытии в страну группы из четырех российских специалистов, которых западные СМИ регулярно связывают с «ЧВК Вагнера».

Надежда жителей на помощь Кремля и жаркие обсуждения обрадовавшихся граждан вызвали панику среди западных элит. Европейские политики боятся, что отечественные инструкторы окажутся эффективнее и за несколько месяцев сделают то, с чем не справились за долгие годы солдаты французской операции «Бархан» и контингент многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА).

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африка мали
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