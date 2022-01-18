Вступление Украины в НАТО назвали «нереальным путем»

Киев, 18 января. Вступление Украины в НАТО сейчас выглядит «нереальным путем», считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Украину в Альянс никто не собирается брать. Такое мнение Бортник выразил на телеканале «Наш».

«Нас туда никто не берет и не возьмет. Более того, в НАТО мы можем вступить только по частям. А мы хотим жить единой страной, на всей территории, одним народом», — сказал Бортник.

Он уже комментировал перспективы вступления Украины в Альянс. По словам эксперта, у Киева нет реальных перспективы в этом вопросе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что НАТО стремится оккупировать Украину. По его словам, советники и инструкторы Альянса уже находятся на Украине, передает RT.

Ранее депутат Верховной рады Александр Мережко заявил, что страны НАТО должны предоставить Украине гарантии безопасности до вступления в блок. Нардеп считает, что страны Альянса должны дать Киеву гарантии, подобные соглашению между США и Японией.