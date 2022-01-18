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Financial Times: Россия лучше Европы готова к последствиям возможных санкций Запада

Политика
Financial Times: Россия лучше Европы готова к последствиям возможных санкций Запада
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 18 января. Россия гораздо лучше подготовлена к последствиям потенциальных экономических санкций со стороны Запада, чем европейские государства. Об этом говорится в материале газеты Financial Times.

Как отметили авторы материала, все дело в зависимости стран Европы от поставок энергоносителей со стороны России. Они добавили, что ЕС производит импорт 40% газового топлива и четверть нефти из страны. Запад также зависим от российских поставок титана, использующегося для строительства самолетов Boeing.

«При этом ЕС не отказался от российского газа, что делает любые ограничения на экспорт российских энергоносителей потенциально саморазрушающими и оставляет возможность для Москвы предпринять ответные меры в виде ограничения поставок», — сообщили авторы Financial Times.

Как заявил ранее политолог Кристофер Херстель, Европа сама спровоцировала высокие цены на топливо в регионе. По его словам, вместо обвинений России во всех своих бедах она уже давно могла бы закончить энергетический кризис.

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