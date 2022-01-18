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Власти ЦАР расширят сотрудничество с дружественными странами в 2022 году

Весь мир
Власти ЦАР расширят сотрудничество с дружественными странами в 2022 году
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 18 января. Президент Центральноафриканской Республики намерен расширить сотрудничество с дружественными государствами и найти новых партнеров в 2022 году. Об этом сообщает Revue Centrafricaine.

«Раньше инвесторы не хотели взаимодействовать с ЦАР из-за вооруженных бандформирований, которые терроризировали страну. Но с момента выхода из затяжного конфликта у правительства снова появилась возможность заняться развитием республики», — написано в материале издания.

Также корреспонденты отметили вклад российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к сотрудникам «ЧВК Вагнера». Консультативная поддержка отечественных специалистов позволила национальной армии ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир:

«ЦАР необходимо расширение сотрудничества. Мы обладаем потенциалом, который способен оживить экономику. Несмотря на попытки Франции помешать развитию страны, она ошибается. Колониальные времена прошли, и мы имеем право самостоятельно выбирать, с кем выстраивать взаимовыгодные отношения».

Ранее власти Центральноафриканской Республики заявили, что разработают план по восстановлению учебной сферы. Об этом сообщил министр образования Мукадас Нура во время посещения главных педагогических учреждений государства.

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