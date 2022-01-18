Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 22:33
22:32
Весь мир
Гвинея и Мали обсудили укрепление сотрудничества
22:28
Весь мир
Малийская церковь призвала лидеров ЭКОВАС отказаться от неправомерных санкций против республики
22:23
Политика
Вступление Украины в НАТО назвали «нереальным путем»
22:17
Весь мир
Глава МИД ЦАР обвинила французское издание RFI в распространении ложной информации
22:13
Весь мир
Историческая встреча: чего ждут иранцы от первого визита Эбрахима Раиси в Россию
22:04
Происшествия
Актер из «Курьера» Дунаевский госпитализирован после падения в центре Москвы
22:01
Политика
Financial Times: Россия лучше Европы готова к последствиям возможных санкций Запада
21:52
Весь мир
Власти ЦАР расширят сотрудничество с дружественными странами в 2022 году
21:47
Весь мир
Франция получила запрос Мали о пересмотре двусторонних оборонных соглашений
21:37
Политика
Пентагон: США не планируют наращивать на Украине военное присутствие
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Франция получила запрос Мали о пересмотре двусторонних оборонных соглашений

Весь мир
Франция получила запрос Мали о пересмотре двусторонних оборонных соглашений
wikipedia.org  /  Guilhem Vellut / CC BY 2.0

Бамако, 18 января. Франция приняла запрос правительства Мали о пересмотре двусторонних оборонных соглашений. Об этом сообщили дипломаты министерства иностранных дел Пятой республики.

Обращение временных властей африканской страны к Елисейскому дворцу связано с ростом напряженности между государствами. По большей части оно касается военного контингента операции «Бархан» и контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА), которые за долгие годы присутствия в Мали не справились с поставленной задачей и не смогли ликвидировать террористические группировки, угрожающие нацбезопасности.

Франция получила запрос Мали о пересмотре двусторонних оборонных соглашений
un.org / Marco Dormino / UN Photo

Также одной из причин стал отказ Франции признать факт нарушения воздушного пространства Мали. Комментируя инцидент, руководитель операции «Бархан» генерал Лоран Мишель апеллировал к оборонным соглашениям между странами, полностью игнорируя постановление правительства в Бамако о закрытии авиакоридоров над государством.

Принятые властями Мали меры связаны с тем, что ранее лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки наложили на республику санкции за решение временного правительства продлить переходный период на пять лет и перенести выборы из-за усиления террористической угрозы в северных регионах.

Однако истинная причина экономического давления со стороны ЭКОВАС может быть связана с сообщениями в соцсетях об отправке в африканское государство группы из четырех российских специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Иностранные элиты испугались новостей о прибытии россиян, так как опасаются, что инструкторы из РФ покажут более высокую результативность, чем солдаты французской операции «Бархан» и миротворцы ООН, присутствие которых лишь усилило радикальные формирования и увеличило зону их влияния.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Франция получила запрос Мали о пересмотре двусторонних оборонных соглашений
африка мали
Комментировать