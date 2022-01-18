Франция получила запрос Мали о пересмотре двусторонних оборонных соглашений

Бамако, 18 января. Франция приняла запрос правительства Мали о пересмотре двусторонних оборонных соглашений. Об этом сообщили дипломаты министерства иностранных дел Пятой республики.

Обращение временных властей африканской страны к Елисейскому дворцу связано с ростом напряженности между государствами. По большей части оно касается военного контингента операции «Бархан» и контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА), которые за долгие годы присутствия в Мали не справились с поставленной задачей и не смогли ликвидировать террористические группировки, угрожающие нацбезопасности.

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Также одной из причин стал отказ Франции признать факт нарушения воздушного пространства Мали. Комментируя инцидент, руководитель операции «Бархан» генерал Лоран Мишель апеллировал к оборонным соглашениям между странами, полностью игнорируя постановление правительства в Бамако о закрытии авиакоридоров над государством.

Принятые властями Мали меры связаны с тем, что ранее лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки наложили на республику санкции за решение временного правительства продлить переходный период на пять лет и перенести выборы из-за усиления террористической угрозы в северных регионах.

Однако истинная причина экономического давления со стороны ЭКОВАС может быть связана с сообщениями в соцсетях об отправке в африканское государство группы из четырех российских специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Иностранные элиты испугались новостей о прибытии россиян, так как опасаются, что инструкторы из РФ покажут более высокую результативность, чем солдаты французской операции «Бархан» и миротворцы ООН, присутствие которых лишь усилило радикальные формирования и увеличило зону их влияния.