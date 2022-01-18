Пентагон: США не планируют наращивать на Украине военное присутствие

Вашингтон, 18 января. США не планируют наращивать военное присутствие на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он заявил, что в стране остаются бойцы Национальной гвардии Флориды. Они выполняют функции инструкторов, подчеркнул он.

Пентагону пока нечего объявить по вопросу поставок Украине дополнительной военной помощи. США продолжают оценивать потребности Киева и ищут способы помочь Киеву укрепить обороноспособность, указал Кирби. Об этом информирует издание «Взгляд».

Ранее сообщалось, что США поставят Украине очередную партию военной помощи. В Госдепе отметили, что в ближайшие недели ожидаются новые поставки.