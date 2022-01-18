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Пентагон: США не планируют наращивать на Украине военное присутствие
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Пентагон: США не планируют наращивать на Украине военное присутствие

Политика
Пентагон: США не планируют наращивать на Украине военное присутствие
pixabay.com

Вашингтон, 18 января. США не планируют наращивать военное присутствие на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он заявил, что в стране остаются бойцы Национальной гвардии Флориды. Они выполняют функции инструкторов, подчеркнул он.

Пентагону пока нечего объявить по вопросу поставок Украине дополнительной военной помощи. США продолжают оценивать потребности Киева и ищут способы помочь Киеву укрепить обороноспособность, указал Кирби. Об этом информирует издание «Взгляд».

Ранее сообщалось, что США поставят Украине очередную партию военной помощи. В Госдепе отметили, что в ближайшие недели ожидаются новые поставки.

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