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Ксения Бородина и Катя Жужа помирились после долгой ссоры

Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Катя Жужа помирились после долгой ссоры
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / @katyajuja555 / instagram.com / @borodylia

Москва, 18 января. Телеведущая Ксения Бородина встретилась с экс-звездой шоу «Дом-2» Катей Жужей. Звезды нашли способ помириться, несмотря на длительный конфликт.

Блогер Катя Жужа не стала раскрывать, где именно провела вечер в компании Бородиной. Телеведущая также сохранила это в тайне, но поделилась забавной Stories в Instagram, где показала, что ее ссора с подругой осталась в прошлом.

Ксения Бородина и Катя Жужа помирились после долгой ссоры
Pr Scr instagram.com / @borodylia

Конфликт между Жужей и Бородиной произошел из-за недопонимания. По словам экс-звезды «Дома-2», телеведущая обиделась на нее за то, что подруга не поинтересовалась о здоровье ее заболевшей дочери, передает «СтарХит».

«Я работала тогда на Сейшелах, у нас была группа, которая называлась «Прачка». Я работала там целыми днями, была на площадке. У Ксюши заболел ребенок, а я просто упустила тот момент и не спросила, как ее дочь себя чувствует», — поделилась Жужа.

Блогер подчеркивала: она никогда не пыталась поссориться с Бородиной. Однако телеведущая утверждала, что Жужа дружила с ней ради выгоды. Кроме того, звезда упрекнула подругу в зависти и попытке «перепрыгнуть» через ее голову.

Судя по встрече подруг, Бородина не только пошла на примирение, но и начала возвращаться к светской жизни. По словам телеведущей, ей практически пришлось отказаться от выходов в свет ради участия в «Ледниковом периоде».

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