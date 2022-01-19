Дети — особый приоритет: депутат ГД Бессараб о важности законопроекта о педофилах

Преступники, совершающие противоправные деяния в отношении детей, должны быть под надзором государства до конца своих дней, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в ходе беседы с ФАН, комментируя новости законодательства.

Как стало известно ранее, Госдума приняла в третьем чтении закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Теперь, согласно документу, пожизненное лишение свободы грозит преступникам, надругавшимся над детьми в возрасте до 18 лет, а также в случаях, когда жертвами стали два и более ребенка.

«Мы понимаем, что защита детей, защита права на их жизнь, на их свободу, в том числе от преследования сексуального характера — это те основополагающие ценности, без которых государство просто не может существовать. Дети — это особый приоритет в государственной политике Российской Федерации, что мы прописали в Конституции РФ, — говорит парламентарий. — Вместе с тем многие призывают сразу после первого случая вводить самые суровые меры наказания. Мы не вводим это в случае первого преступного деяния не из жалости к педофилам, а просто с целью сохранения жизни этих детей. Если такой преступник будет осознавать, что в любом случае он подвергнется самому жестокому наказанию — например, многие предлагают возродить для них смертную казнь — то мы понимаем, что они просто не будут оставлять в живых свои жертвы».

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По словам Бессараб, законодатели вынуждены идти на подобные уступки ради сохранения жизни потенциальных жертв. Однако главное на сегодня сделано: законодательство в отношении педофилов наконец ужесточено. Как подчеркивает депутат, такие преступники должны быть под контролем и надзором государства с первого противоправного деяния до конца своих дней.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать реестр осужденных за педофилию. По его мнению, эта мера необходима для того, чтобы после освобождения бывшие осужденные по статьям о педофилии имели не формальный, а фактический запрет на ряд профессий, связанных с работой с детьми.