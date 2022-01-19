Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 10:48
10:46
Общество
Российских туристов в Египте начнут тестировать на COVID-19 с 22 января
10:43
Общество
Президент подписал указ о назначении нового замруководителя СУ СКР по Пермскому краю
10:42
Общество
Грымов и Вассерман оценили анонсированный в США сериал про Гарри Поттера
10:39
Армия
Аналитик Кнутов: российский комплекс РЭБ «Мурманск-БН» стал настоящим кошмаром для НАТО
10:39
Общество
QR-коды для посещения общественных мест отменят в Свердловской области с 20 января
10:38
Армия
Части РВСН получают новые машины дистанционного разминирования «Листва»
10:38
Происшествия
Правоохранительные органы сообщили о подготовке терактов в Байконуре
10:38
Экономика
Комитет ГД по труду одобрил дополнительную индексацию пенсий россиян
10:37
Общество
Встреча с диким тигром на дороге вызвала панику у жителей Приморья
10:36
Политика
Замглавы МИД РФ Сыромолотов назвал «беспрецедентным вызовом» беспорядки в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дети — особый приоритет: депутат ГД Бессараб о важности законопроекта о педофилах

Общество
Дети — особый приоритет: депутат ГД Бессараб о важности законопроекта о педофилах
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Преступники, совершающие противоправные деяния в отношении детей, должны быть под надзором государства до конца своих дней, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в ходе беседы с ФАН, комментируя новости законодательства.

Как стало известно ранее, Госдума приняла в третьем чтении закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Теперь, согласно документу, пожизненное лишение свободы грозит преступникам, надругавшимся над детьми в возрасте до 18 лет, а также в случаях, когда жертвами стали два и более ребенка.

«Мы понимаем, что защита детей, защита права на их жизнь, на их свободу, в том числе от преследования сексуального характера — это те основополагающие ценности, без которых государство просто не может существовать. Дети — это особый приоритет в государственной политике Российской Федерации, что мы прописали в Конституции РФ, — говорит парламентарий. — Вместе с тем многие призывают сразу после первого случая вводить самые суровые меры наказания. Мы не вводим это в случае первого преступного деяния не из жалости к педофилам, а просто с целью сохранения жизни этих детей. Если такой преступник будет осознавать, что в любом случае он подвергнется самому жестокому наказанию — например, многие предлагают возродить для них смертную казнь — то мы понимаем, что они просто не будут оставлять в живых свои жертвы».

Дети — особый приоритет: депутат ГД Бессараб о важности законопроекта о педофилах
freepik.com / Designed by Freepik

По словам Бессараб, законодатели вынуждены идти на подобные уступки ради сохранения жизни потенциальных жертв. Однако главное на сегодня сделано: законодательство в отношении педофилов наконец ужесточено. Как подчеркивает депутат, такие преступники должны быть под контролем и надзором государства с первого противоправного деяния до конца своих дней.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать реестр осужденных за педофилию. По его мнению, эта мера необходима для того, чтобы после освобождения бывшие осужденные по статьям о педофилии имели не формальный, а фактический запрет на ряд профессий, связанных с работой с детьми.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дети — особый приоритет: депутат ГД Бессараб о важности законопроекта о педофилах
дети госдума законопроект педофилия светлана бессараб ужесточение законов
Комментировать