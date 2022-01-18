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Посол Ирана в РФ Джалали: Тегеран использует внутренние возможности благодаря санкциям США

Политика
Посол Ирана в РФ Джалали: Тегеран использует внутренние возможности благодаря санкциям США
Global Look Press  /  Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com

Москва, 18 января. Иранской стороне удается распоряжаться собственными ресурсами на фоне введенных американской стороной санкций. С таким заявлением выступил посол азиатского государства Казем Джалали.

Дипломат высказался на фоне ведущихся переговоров по соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), так называемой «ядерной сделки». Она предполагает отказ Тегерана от военной ядерной программы в обмен на снятия с Ирана ограничительных мер, передает институт РУССТРАТ. Казем Джалали рассказал, как государству удается существовать при санкционных условиях.

«На самом деле санкции в отношении иранской нефти на протяжении последних лет привели также к использованию внутренних возможностей в Иране, и в рамках экономики сопротивления различные торговые и индустриальные отрасли страны достигли значительного развития и технологических достижений», — подчеркнул посол.

Ранее стало известно о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Стороны проведут переговоры 19 января в Москве.

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санкции иран джалали
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