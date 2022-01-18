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Пресс-секретарь Белого дома Псаки: у США были данные об эвакуации дипломатов с Украины

Политика
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: у США были данные об эвакуации дипломатов с Украины
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Вашингтон, 18 января. Соединенные Штаты Америки располагали информацией о том, что Россия готовилась к эвакуации своих дипломатов с территории Украины. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Известно, что российское посольство на территории Украины продолжает свою работу в штатном режиме. Соответствующее заявление сделали представители внешнеполитического ведомства России.

Ранее сообщалось, что Украина «наняла» газету The New York Times (NYT) для продвижения своих «информационных бомб». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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