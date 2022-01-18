Историческая встреча: чего ждут иранцы от первого визита Эбрахима Раиси в Россию

19 января глава Ирана Эбрахим Раиси отправится в Москву с двухдневным визитом. Вместе с ним Россию посетят министры иностранных дел, нефти и экономики. По данным пресс-службы администрации иранского президента, цель поездки — продвижение экономических, политических и культурных отношений с РФ.

Программа у Раиси весьма насыщенная. Он встретится с президентом России Владимиром Путиным, выступит на пленарном заседании Госдумы, а также побеседует с предпринимателями и живущими в Москве иранцами.

Эксперты из Исламской республики поделились с международной редакцией ФАН своим видением российско-иранских отношений и ожиданиями от предстоящего визита президента в Москву.

Богатый бэкграунд

Мустафа Талебпур, бизнесмен, эксперт по международным отношениям, официальный представитель кандидата на пост президента Газизаде Хашеми.

— Между нашими странами в разные периоды истории были разные отношения, но мы никогда не были равнодушны друг к другу.

Еще недавно Иран представлял из себя «игровую площадку» для Советского Союза и Запада. Затем победила Исламская революция и началась война между Ираном и Ираком. Оба государства тогда нуждались в оружии, и такие могущественные страны, как Советский Союз, США, Франция и Великобритания поставляли это оружие сторонам.

В то время в Иране существовал лозунг «ни Востока, ни Запада». Вилаят е-факих был третьим путем. Но затем произошли перемены. Война закончилась, СССР распался и мы увидели лицо нового государства — Российской Федерации.

Иран тоже достиг нового периода своей политической истории. И все начало потихоньку меняться, хотя Россия у большинства иранцев все еще достаточно прочно ассоциировалась с советским режимом. Однако со временем эти ассоциации сошли на нет.

Федеральное агентство новостей /

Новое поколение иранцев хорошо знакомо с Россией, а развитие средств массовой коммуникации помогло им получить больше информации о политических и экономических особенностях этой страны. Мы понимаем, что Россия — это уже не СССР. К тому же, усиление антииранских настроений в мире еще больше подтолкнуло Тегеран к Москве. Тут еще особую роль сыграло присутствие российских специалистов на Бушерской АЭС. А затем и совместная борьба против террористов в Сирии.

Хотя надо отметить, что при предыдущем президенте Ирана диалог между нашими государствами был немного ослаблен, но в полной мере восстановлен сегодня. В этом смысле, визит господина Раиси в Москву — это далеко не рядовое событие.

— То есть сегодня простой иранец воспринимает Россию скорее положительно?

— В глазах иранского народа Россия — друг, партнер, товарищ. Это место, куда хочется поехать учиться или работать. Это страна, оказавшая значительную поддержку Ирану в нынешние тяжелые для нас времена. Россия также постоянный член Совета Безопасности ООН. И я считаю, что сейчас необходимо сделать акцент на таких сферах, как торговля, туризм, совместная культурная деятельность.

Ожиданий масса

— Чего вы ждете от поездки президента Раиси в Россию?

— Иранцы очень многого ждут от этого визита. Они вообще считают, что каждая зарубежная поездка официальных лиц должна приносить им какой-нибудь сладкий сувенир.

Учитывая проблемы, созданные предыдущим правительством во всех сферах жизни иранского народа, от визита Раиси ждут хотя бы частичного исправления ситуации.

Одним из важных моментов является обсуждение документа о российско-иранском сотрудничестве. Хасан Роухани (предшественник Раиси на посту президента — Прим. ФАН) подписал такое соглашение с Китаем, но многие эксперты и рядовые иранцы все-таки считают, что в приоритете должна быть именно Россия.

Отмечу, Китай протянул нам руку дружбы и подписал соглашение на 25 лет из-за крайней зависимости от иранских энергоносителей. И нынешний визит министра иностранных дел Ирана в Китай состоялся перед визитом президента в Россию. К тому же, некоторые эксперты полагают, что Россия не воспринимает Иран так, как Китай. Но я не согласен с этой оценкой.

Есть еще один нюанс — из-за накопления долгов иранского правительства перед РФ российские компании не очень-то хотят работать в Иране в полную силу.

И это еще одна проблема, которую предстоит решить нашему президенту — убедить Москву в необходимости реализации проектов с большей инвестиционной емкостью.

wikipedia.org / Armin2210 / CC BY-SA 4.0

— Например?

— Коридор «Север — Юг» — мегапроект, который до сих пор не заработал в полную силу. При этом роль Исламской республики в этом проекте очень важна. В связи с этим Ирану для развития и ускорения этого проекта необходимо инфраструктурное сотрудничество с Россией: строительство портов и железных дорог.

На юге Ирана и в районе порта Чабахар, который является основным транзитным пунктом для товаров через коридор, присутствует Индия, которая инвестировала туда более 2 миллиардов долларов. В Иране ждут нечто подобное и от России.

Еще одним ожиданием от иранского президента является решение вопроса о закупке у РФ военной техники. Особенно контракта на самолет Сухого.

Вопросы глобального масштаба

Что касается международной политики, то тут есть три важнейшие темы.

Во-первых, переговоры в Вене и участие в них России. Во-вторых, Афганистан и переговоры с «Талибаном»1 (запрещен в РФ). Безусловно, и Иран, и Россия ведут эти переговоры независимо друг от друга. С другой стороны, наши государства не намерены вмешиваться в процесс управления внутри Афганистана. Но все мы прекрасно понимаем, что любое обострение в этой стране может навредить и Ирану, и России. Поэтому двум президентам необходимо достичь совместного соглашения, выработать общую стратегию по Афганистану, чтобы не выпустить ситуацию из-под контроля.

И наконец, вопрос урегулирования в Нагорном Карабахе. Учитывая, что этот регион находится очень близко к границам Ирана, мы заинтересованы в том, чтобы российская сторона учитывала и наши интересы.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, ожидается, что на встрече Раиси и Путина будет поднят вопрос об определении правового статуса Каспийского моря. Этот вопрос имеет большое стратегическое значение. Вопрос принадлежности Ирану каспийских вод с исторической точки зрения очень важен для иранского народа.

Также не стоит забывать и нашем желании вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества и стать постоянным членом в Евразийском экономическом союзе. Существует важнейшая тема банковских отношений между нашими государствами.

Если стороны придут к общему знаменателю по вышеперечисленным вопросам, то можно будет с уверенностью говорить о том, что эта встреча станет поистине исторической!

Есть проблемы, которые надо решать

Сейед Махмуд Реза Саджади, посол Ирана в России (2009–2013)

— Отношения между Ираном и Россией стали лучше. И они продолжают улучшаться с каждым годом. Но я много раз говорил, что необходимо преодолеть еще множество препятствий. Нашим центробанкам необходимо начать поддерживать бизнес между Тегераном и Москвой. А нашим предпринимателям надо перестать ориентироваться на США и ЕС.

sajjadi.livejournal.com / Блог Резы Саджади

В энергетическом секторе тоже есть проблемы. Российские компании с опаской смотрят на Иран. Это связано с санкциями и боязнью еще больше рассориться с Западом.

Хотя, справедливости ради, российских компаний в Иране было мало и до санкций. Были китайские, японские, корейские, а российских мало. Москва традиционно больше ориентировалась на Запад, а не на Юг.

План по борьбе с санкциями

Иман Шафеи, международный аналитик из Тегерана

— Одним из главных лозунгов предвыборной кампании президента Раиси было «укрепление отношений с соседними странами». И Россия — сосед с многовековой историей — имеет большое значение для Ирана. Многие полагают, что распределение власти в 21 веке будет многополярным и мы станем свидетелями конца гегемонии США. Так, Россия, Китай и Иран считаются главными игроками, оказывающими глобальное и региональное влияние, ускоряющее падение США.

Личный архив / Иман Шафеи

Это причина, почему Штаты находятся в состоянии тотальной войны с этими странами. Я ожидаю, что Раиси и Путин обсудят санкции и разработают некий план действий по борьбе с ними. Разумеется, они также будут искать пути укрепления и углубления связей в важнейших секторах — таких как оборона, энергетика, торговля, высокие технологии и т. д., а также возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий.

1 Организация запрещена на территории РФ.