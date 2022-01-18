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Гарик Харламов задумался о запуске шоу «Давай разведемся!»

  /   Обновлено: 18 января 2022 20:53
Шоу-бизнес
Гарик Харламов задумался о запуске шоу «Давай разведемся!»
instagram.com  /  @garikkharlamov

Москва, 18 января. Юморист Гарик Харламов уже много лет следит за программой «Давай поженимся!» и творчеством телеведущей Ларисы Гузеевой. В них комик ищет вдохновение для своих шуток и выступлений.

Харламов заявил, что пора уже создать альтернативу шоу Первого канала, тематикой которого станет развод. Комик предложил назвать новую передачу «Давай разведемся!».

«Вообще поразительно, почему вообще до сих пор нет передачи «Давай разведемся!». Не, мне запатентовать это. Переименую себя в «Гузей Ларисов» и буду делать передачу «Давай разведемся!». Мне кажется, контент гораздо интереснее будет», — поделился шоумен в Stories соцсети Instagram.

Юморист может стать неплохим экспертом в новой программе и поделиться советами с потенциальными холостяками, так как он уже дважды был в браке и разводился. Важно, чтобы его идея после реализации не пошла по пути шоу «Игра», которое обвинили в плагиате у КВН.

Ранее Харламов поделился фото под капельницей из больничной палаты. Известный юморист рассказал о своей болезни подписчикам. У комика поднялась температура под 40 градусов. Артист признался, что никогда не публиковал сообщения о своем здоровьем и попадании в больницу. Однако решил это «исправить».

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Все новости / Шоу-бизнес / Гарик Харламов задумался о запуске шоу «Давай разведемся!»
гузеева давай поженимся харламов
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