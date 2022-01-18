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Депутат Рады Мережко потребовал от НАТО гарантий, подобным соглашению между США и Японией

Политика
Депутат Рады Мережко потребовал от НАТО гарантий, подобным соглашению между США и Японией
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Киев, 18 января. Страны НАТО должны предоставить Украине гарантии безопасности до вступления в блок. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Мережко.

Нардеп считает, что страны Альянса должны дать Киеву гарантии, подобные соглашению между США и Японией. Таким образом парламентарий решил проверить истинное отношение Вашингтона к украинскому вопросу.

«Пока мы не стали полноправным членом НАТО, нужно ставить вопрос о специальных, может быть, временных гарантиях безопасности со стороны тех стран НАТО, которые готовы нас защитить», — высказался Мережко.

По его словам, среди государств, которые могут оказать такую помощь Украине, в первую очередь выделяются США.

Депутат Рады Мережко потребовал от НАТО гарантий, подобным соглашению между США и Японией
pixabay.com / IGORN

Запад и США в последнее время активно продвигают фейк о подготовке России к «вторжению на Украину». В Москве эти тезисы опровергают и не раз отмечали, что утверждения о «российской агрессии» являются предлогом для увеличения военного контингента в странах НАТО на границе с РФ. На Украине в свою очередь также неоднократно заявляли, что не наблюдают активности близ границ с Россией со стороны соседей.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном призвал его не распространять спекуляции о якобы «готовящейся российской агрессии» против Украины.

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украина сша нато
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