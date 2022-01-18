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Нефть достигла ценового исторического максимума за последние семь лет

Экономика
Нефть достигла ценового исторического максимума за последние семь лет
Global Look Press  /  Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com

Москва, 18 января. Котировки нефти значительно подскочили в цене за последнее время, пишут эксперты.

Стоимость черного золота первый раз с октября 2014 года вышла на уровень в 88 долларов за баррель. Данный тренд в том числе был поддержан конфликтом между Йеменом и Саудовской Аравией.

В это же время, российская биржа находится под некоторым давлением из-за различных геополитических факторов. Сказывается риторика Запада в отношении российско-германского газопровода «Северный поток — 2», а также публикации в СМИ якобы о готовящемся нападении России на Украину. Из-за этого финансовый сектор на Мосбирже просел за несколько дней примерно на 14%, а 18 января нефтекомпании потеряли по 2-4% в капитализации.

Однако руководитель центра макроэкономического анализа «Альфа-банка» Наталья Орлова подмечает, что повышающиеся цены на нефть хорошо поддерживают рублевый курс, а также котировки многих российских компаний, что приносит в рынок определенную стабильность.

Руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков ранее предсказывал, что на глобальном рынке нефти в 2022 году может наблюдаться достаточно высокая волатильность.

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