Полковник Насонов: Британия поставит Украине списанные противотанковые комплексы

Москва, 18 января. Британия не собирается поставлять Украине современное вооружение, поэтому ВСУ будут вынуждены довольствоваться списанными противотанковыми комплексами, заявил полковник запаса Роман Насонов.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон решил поставить Украине легкие противотанковые вооружения для «самообороны». Насонов объяснил, с какими проблемами столкнется Киев из-за британского оружия. По его словам, что речь идет о боевых системах, списанных британцами еще в конце 90-х годов прошлого века. Даже если они уже завтра поступят в ВСУ, понадобится порядка трех месяцев, чтобы украинские солдаты научились ими пользоваться.

«В организационно-штатной структуре ВСУ есть слабое место – именно в использовании противотанковых управляемых ракет. В настоящее время у них остались только старые СПГ-9», — сообщил он.

Насонов отметил, что образцы западных вооружений позволят украинской армии расширить тактику применения общевойсковых соединений. Эксперт также не исключил, что противотанковые комплексы могут быть использованы Киевом в диверсионных операциях.

Ранее эксперты отмечали, что Западу не следует поставлять Киеву вооружения, если он на самом деле заинтересован в мирном урегулировании конфликта в Донбассе. При этом недавно стало известно, что Болгария осуществляет тайные поставки оружия Украине, передает «Царьград».