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Столтенберг: НАТО необходима модернизация из-за укрепления России и Китая

  /   Обновлено: 18 января 2022 20:55
Политика
Столтенберг: НАТО необходима модернизация из-за укрепления России и Китая
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 18 января. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок нуждается в модернизации в связи с подъемом России и Китая.

По его словам, Североатлантический альянс не может позволить себе концентрироваться на одной угрозе. Он убежден, что организация должна пристально следить за процессами по всему миру, в том числе связанными с укреплением мощи России и КНР.

«Поэтому мы должны сотрудничать с северо-американцами, поэтому мы должны модернизировать наш Альянс, и мы делаем это», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что уже сейчас военно-политический блок инвестирует огромные средства в современные технологии. Столтенберг также похвалил Германию за увеличение расходов на оборону.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО затеял собственную игру на «восточном фронте», провоцируя большую войну. Он и другие функционеры организации сражаются в буквальном смысле за свое существование.

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