Автоэксперт Тимкин: китайский внедорожник Tank 300 станет бестселлером в России

Москва, 18 января. Китайский внедорожник Wey Tank 300 от компании Great Wall имеет все задатки бестселлера. Эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин объяснил, в чем его преимущество.

Tank 300 построен на платформе Haval H9 — у них одинаковая рама GW P01. По своим размерам автомобиль сопоставим с российским «УАЗ-Патриот». Мотор у новинки один — 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 227 лошадиных сил. Силовая установка будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

На российском рынке автомобиль пока не появился, однако вскоре его производство наладят на заводе под Тулой. Стоить внедорожник может около 2 млн рублей. При этом «Патриот» продается на 400-600 тысяч дешевле.

Американская компания Ford ранее представила новый седан Mondeo для китайского автомобильного рынка. Массовое производство машин запланировано уже в этом году.