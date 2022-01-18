Индекс Мосбиржи сократился по итогам основных торгов на 6,5%

Москва, 18 января. Российский рынок акций упал на фоне массовых распродаж из-за возросших геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи по итогам основных торгов сократился на 6,5% и составил 3328,94 пункта. В моменте индикатор опускался до 3297,12 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 7,3%, до 1367,45 пункта. В ходе торгов он достигал 1355,25 пункта.

Рисковые активы оказались под давлением на фоне увеличения доходности гособлигаций США. Кроме того, на фондовый рынок в значительной степени повлиял активный рост котировок нефти, которые достигли семилетнего максимума.

Однако, несмотря на позитив с нефтяного рынка, рублевые активы просели из-за геополитических рисков. При этом рубль в ходе торгов сумел сохранить относительную стабильность. С начала сессии курс доллара вырос на 67 копеек, до 76,76 рубля.

Финансовый аналитик Владимир Брагин ранее прокомментировал текущую ситуацию на российском рынке акций. По его мнению, сегодняшнее падение имеет временный характер. Как ожидает специалист, российская валюта имеет возможность укрепиться к доллару до 72 единиц.