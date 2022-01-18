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Bank of America ожидает рост средней цены экспорта «Газпрома» в 2022 году

  /   Обновлено: 18 января 2022 20:45
Экономика
Bank of America ожидает рост средней цены экспорта «Газпрома» в 2022 году
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 января. Развивающийся энергокризис в ЕС будет поддерживать цены на газ на высоком уровне и в 2022 году. Это благоприятно отразится на средней стоимости экспорта «Газпрома», отмечается в обзоре Bank of America (BofA).

В этом году она может достигнуть 400 долларов за тысячу кубометров с 330 долларов в 2021 году. По результатам первого полугодия цена поставок сырья российского холдинга за границу может оказаться в диапазоне 500-724 долларов.

По итогам 2021 года BofA ожидает среднюю цену экспорта «Газпрома» на отметке 330 долларов. Это более чем вдвое превышает значения 2020 года. Такие высокие показатели могут быть достигнуты за счет структуры экспортных контрактов «Газпрома», а также истощения европейских ПХГ.

«Газпром» в январе сократил объемы поставляемого в страны дальнего зарубежья газа на 41,1%. Об этом сообщил экспортер на своем официальном канале в Telegram.

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Газпром экспорт bank of america
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