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Стриминг Netflix не покажет второй сезон кулинарного шоу Пэрис Хилтон

Общество
Стриминг Netflix не покажет второй сезон кулинарного шоу Пэрис Хилтон
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Вашингтон, 18 января. Кулинарное шоу светской львицы Пэрис Хилтон Cooking with Paris, стартовавшее на Netflix в августе 2021 года, не получит продолжения — стриминговый сервис отказался продлевать его на второй сезон.

Первый и, как выяснилось, единственный сезон шоу Хилтон насчитывает шесть эпизодов. Гостями светской львицы становились в том числе американская звезда реалити-шоу и бывшая супруга Канье Уэста Ким Кардашьян, актриса Деми Ловато, а также мать и сестра ведущей.

Хилтон в шоу вела себя эпатажно: в одном из эпизодов она готовила гамбургеры инструктированной драгоценными камнями лопаточкой, в другом — занималась приготовлением мяса в ярком образе с перьями. Издание Deadline, сообщившее о закрытии проекта, не назвало конкретных причин, по которым было принято это решение.

Впрочем, у Пэрис Хилтон и без того хватает забот: светская львица не так давно впервые вышла замуж. Супругом 40-летней наследницы гостиничной империи стал писатель и бизнесмен Картер Рэум.

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netflix шоу хилтон
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