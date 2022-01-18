Гандболист Сергей Марк Косоротов не поможет сборной России на ЧЕ-2022 из-за COVID-19

Кошице, 18 января. Левый полусредний польской «Вислы» и сборной России по гандболу Сергей Марк Косоротов, находящийся в расположении национальной команды на чемпионате Европы в словацкой Кошице, заразился коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР), игрок по окончании заключительного матча предварительного раунда первенства Европы со Словакией получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

«Согласно регламенту Евро-2022 игрок сразу же изолирован от команды. Он остался в Кошице и пять дней будет находиться на карантине. После этого, получив отрицательный результат теста, Сергей Марк сможет присоединиться к команде», — говорится в сообщении.

Ранее на турнире российская команда лишилась Евгения Дземина, Андрея Верещагина и Даниила Шишкарева — гандболисты заразились коронавирусом.

Во вторник менеджмент сборной Норвегии решил скорректировать логистику национальной команды. Планировалось, что из города Кошице в Братиславу гандболисты полетят одним рейсом с россиянами, но на фоне вспышки COVID-19 было принято решение отказаться от этой идеи.