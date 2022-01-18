Polityka: отказ от сделки по безопасности с РФ обернется для НАТО неприятным сюрпризом

Варшава, 18 января. Россия готова к срыву переговоров по гарантиям безопасности с США, но ее дальнейшие действия станут для Запада серьезной проблемой, сообщил польский аналитик Марек Щверчиньский.

В публикации для издания Polityka он объяснил, что отказ от сделки с Москвой обернется для Вашингтона и его союзников по НАТО неприятным сюрпризом. Россия готова действовать решительно, потому заранее подготовила альтернативные сценарии.

«Военное столкновение с Россией может произойти гораздо ближе к США», — уверен Щверчиньский.

По его словам, американцы хорошо помнят, как советские ракеты оказались у них под боком. Если Москва повторит этот трюк, Вашингтону не избежать проблем. Фактически, президент РФ Владимир Путин загнал своего американского коллегу Джо Байдена в тупик.

Федеральное агентство новостей /

«Путин прекрасно знает, что американцы остро отреагируют на само упоминание о такой возможности, а если россияне претворят свой план в жизнь, Байдена ожидает серьезный кризис», — говорится в публикации.

Ранее замглавы МИД РФ Рябков не исключил повторения Карибского кризиса. На этом фоне, как сообщает «Царьград», американские ВВС начали мониторинг активности в местах наиболее вероятного развертывания российского наступательного вооружения.