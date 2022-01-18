Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 21:05
21:01
Политика
Посол Ирана в РФ Джалали: Тегеран использует внутренние возможности благодаря санкциям США
21:00
Видео
«Зона Миттельшпиля». Россия vs. коллективный Запад: кто кого?
20:56
Политика
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: у США были данные об эвакуации дипломатов с Украины
20:56
Общество
Воды очень много: скоро Севастополь будет круглогодично питаться из Бельбекского водозабора
20:53
Политика
Депутат Рады Мережко потребовал от НАТО гарантий, подобным соглашению между США и Японией
20:53
Шоу-бизнес
Гарик Харламов задумался о запуске шоу «Давай разведемся!»
20:50
Экономика
Нефть достигла ценового исторического максимума за последние семь лет
20:50
Армия
Полковник Насонов: Британия поставит Украине списанные противотанковые комплексы
20:49
Происшествия
Неадекватный пешеход остановил машину и зарезал водителя в Магнитогорске
20:49
Политика
Столтенберг: НАТО необходима модернизация из-за укрепления России и Китая
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Фото звезды «Человека-паука» Тома Холланда из зала поразило поклонников

Шоу-бизнес
Фото звезды «Человека-паука» Тома Холланда из зала поразило поклонников
Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Москва, 18 января. Британский 25-летний актер Том Холланд, известный по роли популярного супергероя в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», поразил поклонников своей физической формой.

Друг Холланда, актер Оливер Тревена опубликовал на своем аккаунте в соцсети Instagram фотографию из спортивного зала, в котором артисты вместе тренировались. Холланд на фото предстал без футболки, продемонстрировав свою физическую подготовку.

«Будьте осторожны, тренируясь с другом-супергероем Marvel», – заявил Тревена.

Фото звезды «Человека-паука» Тома Холланда из зала поразило поклонников
Prt Scr instagram.com / @olivertrevena

Фанаты Холланда восхитились этим снимком. Многие рады видеть вместе двух друзей, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Ранее появились слухи, что Холланд закрутил роман с коллегой по съемочной площадке американской актрисой Зендеей. Впервые про их романтические отношения заговорили в 2017 году, когда вышла кинокартина «Человек-паук: Возвращение домой». Знаменитости опровергали все слухи, заявляя, что они просто друзья.

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» признали лучшим в 2021 году, сообщил портал Rotten Tomatoes. По версии издания, второе место занял мюзикл «На высоте мечты». На третьей строчке расположился документальный фильм «Лето соула».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Фото звезды «Человека-паука» Тома Холланда из зала поразило поклонников
человек-паук том холланд
Комментировать