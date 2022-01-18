Фото звезды «Человека-паука» Тома Холланда из зала поразило поклонников

Москва, 18 января. Британский 25-летний актер Том Холланд, известный по роли популярного супергероя в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», поразил поклонников своей физической формой.

Друг Холланда, актер Оливер Тревена опубликовал на своем аккаунте в соцсети Instagram фотографию из спортивного зала, в котором артисты вместе тренировались. Холланд на фото предстал без футболки, продемонстрировав свою физическую подготовку.

«Будьте осторожны, тренируясь с другом-супергероем Marvel», – заявил Тревена.

Prt Scr instagram.com / @olivertrevena

Фанаты Холланда восхитились этим снимком. Многие рады видеть вместе двух друзей, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Ранее появились слухи, что Холланд закрутил роман с коллегой по съемочной площадке американской актрисой Зендеей. Впервые про их романтические отношения заговорили в 2017 году, когда вышла кинокартина «Человек-паук: Возвращение домой». Знаменитости опровергали все слухи, заявляя, что они просто друзья.

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» признали лучшим в 2021 году, сообщил портал Rotten Tomatoes. По версии издания, второе место занял мюзикл «На высоте мечты». На третьей строчке расположился документальный фильм «Лето соула».