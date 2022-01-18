Автолюбителям предложили обратить внимание на альтернативы Lada Granta Cross

Москва, 18 января. Журнал «За рулем» перечислил россиянам подержанные кроссоверы, которые обойдутся по той же цене, что и новая Lada Granta Cross.

Автомобилистам посоветовали присмотреться к четырем кроссоверам, которые станут отличной альтернативой модели Lada Granta Cross с салона, которая продается примерно за 800 тыс. рублей или около 1 млн рублей с учетом дилерских наценок.

Хорошей заменой машины может стать Renault Duster. Данный кросс стоит около 900 тыс. рублей на вторичном рынке. За эти деньги доступен относительно недавний вариант (2017-2018 годов), пробег которого не будет выше 50-60 тыс. км, а «начинка» включит двигатель на 1,6 литра мощностью 114 л.с.

Еще один представитель списка возможных автомобилей на замену — Mitsubishi Outlander XL. Б/у версия транспортного средства десятилетнего возраста в хорошем состоянии будет обладать пробегом в 170-200 тыс. км. Подобная машина, вероятнее всего, будет оборудована 3,0-литровым агрегатом мощностью 220 л.с., либо двигателем на 2,0 или 2,4 литра.

Заменить новенькую Lada сможет и подержанный Toyota RAV4 за 900-950 тыс. рублей. За такие деньги потенциальный водитель купит надежную машину 2007 или 2008 года выпуска с пробегом примерно 250 тыс. километров. Также автоэксперты рекомендуют россиянам Skoda Yeti 2012-2013 годов с пробегом в 150-160 тыс. километров, который при таком раскладе сможет похвастаться двигателем на 1,8 литра мощностью 152 л.с. В целом, жителям страны советуют чаще приглядываться к «вторичке» на фоне быстрого подорожания новых ТС из-за дефицита полупроводников.