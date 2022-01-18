Жители Дагестана спасли беременную односельчанку от потери ребенка

Агвали, 18 января. Жители высокогорного села Хушет в Цумадинском районе Дагестана спасли беременную женщину от потери ребенка. Горожане самостоятельно отнесли ее к врачам.

Женщине срочно понадобилась помощь медицинских специалистов, однако в населенном пункте их не было. Обычно в селе рожают самостоятельно, так как ближайшие медучреждения расположены далеко, передает kp.ru.

Для спасения будущей матери несколько десятков мужчин, проживающих в Хушете, собрались и понесли беременную на носилках. Дорога до ближайшей больницы заняла несколько часов. Путь осложнялся горной местностью.

К счастью история закончилась хорошо. Пациентку успели вовремя прооперировать и сохранили беременность. По словам местных жителей, это уже четвертый случай за последний полгода в населенном пункте.

Ранее беременную югорчанку из поселка Шагур спасли врачи ханты-мансийской больницы и Центра медицины катастроф. Женщине потребовалась срочная медицинская помощь из-за открывшегося кровотечения.