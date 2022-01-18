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Поклонники Тимати упрекнули мать рэпера за разное отношение к внукам

Шоу-бизнес
Поклонники Тимати упрекнули мать рэпера за разное отношение к внукам
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ТНТ

Москва, 18 января. Мать рэпера Тимати Симона Юнусова призналась, что относится к дочери и сыну артиста по-разному. Подписчиков встревожили ее высказывания в Сети.

Рэпер Тимати совмещает карьеру на сцене и заботой о сыне Ратмире и дочери Алисе от разных избранниц. Симона Юнусова занята воспитанием внучки с ее рождения и регулярно делится с поклонниками счастливыми совместными фото. Некоторые подписчики заметили, что мать рэпера обделяет вниманием внука от модели Анастасии Решетовой.

«И все же Алису вы любите больше, это заметно»;

«Не боитесь ранить внука тем, что вы говорите, что любите его меньше, чем сестру?» — писали фолловеры Юнусовой в Instagram.

Юнусова не стала скрывать разное отношение к внукам.

«Это говорите вы, а не я. Я привязана больше к Алисе, так как ращу ее с младенчества. А Ратмира я просто люблю», — объяснила мать Тимати.

Поклонники Тимати упрекнули мать рэпера за разное отношение к внукам
Prt Scr instagram.com / @simona280

Стоит отметить, что Решетова решила не отдавать сына на воспитание матери Тимати и заботится о нем самостоятельно. Однако Юнусова оказалась недовольна воспитанием внука и призналась, что занималась бы с ним иначе.

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дети тимати решетова
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