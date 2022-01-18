Американскому СПГ не удалось вытеснить «Газпром» из Европы

Москва, 18 января. Американский природный газ из США не смог вытеснить российское топливо с европейского рынка, подчеркивает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Только фантазии журналистов с Запада включают такой сценарий, когда сжиженный газ из Соединенных Штатов замещает сырье, поступающее в Европу из России, уверен эксперт по энергетике.

Как считает Фролов, статистика агентства Bloomberg абсолютно ошибочна, а вердикты корреспондентов о поставках в Евросоюз 250 млн кубических метров энергоносителя в сутки очень надуманы.

«Что это за 250 млн "кубов"? Посмотрели, сколько танкеров идет в Европу, и подсчитали их емкость. На каждый приходится примерно столько – значит, 250 млн кубометров в сутки. При этом далеко не весь этот СПГ американский. Только часть этих объемов – газ, произведенный в США. Это традиционные поставщики – Катар, Россия и прочие примкнувшие к ним, Тринидад и Тобаго, Нигерия и другие экспортеры», — поделился своим мнением специалист.

В Европе многие страны приобретают СПГ, подмечает Фролов, чтобы реэкспортировать топливо в Азию, где оно гораздо дороже, чем в ЕС. Согласно подсчетам энергоэксперта, премия от подобных сделок может достигать 150 долларов за тысячу кубометров. Специалист убежден, что «Газпром» твердо занимает позиции на газовом рынке Европы, а пришедшие недавно в регион судна со сжиженным газом уже снова плывут в АТР за большими деньгами. Например, аналитик «Финам» Сергей Кауфман полагает, что спрос на газ из РФ в ЕС скоро снова повысится.