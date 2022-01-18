США поставят Украине очередную партию военной помощи

Вашингтон, 18 января. Вашингтон в ближайшее время передаст Киеву новую партию военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В ведомстве отметили, что в ближайшие недели ожидаются новые поставки военной помощи Киеву, которая «поможет украинским властям укрепить обороноспособность страны».

Стоит отметить, что во вторник состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Во время телефонного разговора министр призвал американского коллегу не тиражировать спекуляции о якобы «готовящейся российской агрессии» против Украины, передает «Царьград».

При этом Блинкен заявил, что Украина должна присоединиться к диалогу России и США по гарантиям безопасности. Также американский госсекретарь указал на важность дипломатического урегулирования напряженности между Москвой и Вашингтоном.